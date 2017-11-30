А.Хлопонин: к 2030 г. в России должны достичь уровня утилизации ТКО в размере 60%

29 января прошло совещание руководителя российского правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Это мероприятие отметилось выступлением зампредседателя правительства Александра Хлопонина, который ознакомил аудиторию с тем, как в России в ближайшие годы намерены повышать уровень утилизации отходов. Об этом информирует РИА «Новости».

Как рассказал Александр Хлопонин, к маю 2018 г. завершится проработка подпрограммы «Чистая страна», в которой будут отражены, как объемы финансирования, так и необходимые меры по стимулированию и развитию этой отрасли. Тем не менее, уже сейчас есть обоснованный прогноз, согласно которому к 2030 г. В РФ уровень утилизации отходов вырастет до 60%. Сейчас этот показатель в лучшем случае составляет 9%. По словам вице-премьера, ныне каждый год в нашей стране образуется до 60 млн. тонн ТКО. Вопрос затрагивает каждый субъект РФ, и поиск мер по его решению ведется, как в контакте с каждым регионом, так и в сотрудничестве с Минпромторгом.

Стоит добавить, что в ближайшие 3-4 года в Московском регионе и Республике Татарстан будет построено пять мусоросжигательных заводов (МСЗ). В их работе будет использоваться японская технология термической переработки мусора в энергию. Реализацией проекта занимается компания АГК-1, которая принадлежит «дочке» «Ростеха» — ГК «РТ-Инвест».