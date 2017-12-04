В России начинаются первые торги фьючерсами на биткоин‍

Брокерская компания из России "Финам" на своем официальном портале объявила о начале торгов фьючерсами на биткоин. Услуга будет доступна благодаря ее сотрудничеству с биржей из Чикаго "CBOE".

СМИ сообщают о начале официальных торгов биткоином в России. Услуги по продаже фьючерсов открывает компания "Финам", она приобрела лицензию и теперь будет заниматься своей деятельностью на законном основании. Между тем, это стало для нее возможно благодаря сотрудничеству с чикагской компанией "CBOE". Теперь для квалифицированных инвесторов есть безопасная площадка для совершения сделок.

Брокерская компания "Финам" предлагает довольно выгодные условия для совершения сделок именно под ее контролем. Так, комиссия компании при сделках будет составлять до полутора долларов, а фирмы "CBOE" - 15 долларов.