ВТБ выделит 37 миллиардов рублей на строительство парка «Остров мечты» в Москве

ВТБ позволил открыть линию кредитных средств для строительства парка аттракционов «Остров мечты» в Москве, который будет возведён в Нагатинской пойме. На создание первой очереди развлекательного объекта, площадью в 60 га, банк выделяет 37 миллиардов рублей.

Представители ВТБ сообщили, что деньги руководители проекта получат на осуществление работ в первой очереди парка, общая стоимость которой составит 81 миллиард рублей. В ходе первоочередных работ средства будут затрачены на оплату за земельный участок, на инвестиции в строительство, в приобретение аттракционов. Также данные деньги пойдут на создание оборотоспособного капитала.

Парк «Остров мечты» имеет площадь в почти 60 гектаров, сам комплекс с аттракционами займет 292 000 квадратных метров. Авторы проекта утверждают, что парк станет самым большим крытым комплексом для развлечений. Уже к концу 2018 года должны завершиться и быть выполнены планы по созданию крытой части. В 2019 году авторы проекта намереваются подвести к концу работы по внутренней отделке и благоустройству территории.