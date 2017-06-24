Минэнерго уличили в отступлении от интересов России

В период с 2015 по первую половину 2017 года в деятельности Минэнерго и Минпромторга Счетная палата нашла факты, свидетельствующие о том, что ведомства предоставляли возможность заработка предприятиям-контрагентам. Также вместо того, чтобы выполнять работу самостоятельно, министерства поручали ее иностранным компаниям.

Как стало известно, в Счетной палате уличили Минэнерго и Минпромторг в предательстве интересов России. По данным, которые получила комиссия Палаты, министерства отдавали приоритет компаниям из-за рубежа.

Такие действия в Счетной палате сочли демонстрацией действий, которые не соответствуют интересам России. Все данные о сделках и договорах с иностранными компаниями комиссия отправит в Генпрокуратуру и ФАС. Также данные о действиях Минэнерго и Минпромторга получат в администрации Путина и депутаты Думы.

Как отметили в Счетной палате, министерства закупали услуги у иностранных компаний и контрагентов, хотя в России для этого имеются специализированные департаменты. В комиссии утверждают, что факты свидетельствуют не о случайной ошибке ведомств, а о систематической схеме действий.