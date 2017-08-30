Самую дорогую квартиру в Москве можно арендовать за 600 тысяч рублей

В Москве за последние три года снизилась арендная ставка на рынке жилья. Так, теперь самая дорогая квартира для аренды в Москве подешевела на 200 тысяч рублей, теперь на месяц ее можно арендовать за 600 тысяч рублей.

Эксперты из компании "Инком-Недвижимость" составили ТОП-5 самых дорогостоящих квартир для аренды в Москве. На первом месте оказалась квартира, аренда которой составляет 600 тысяч рублей. Площадь ее составляет 190 квадратных метров, расположена она в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Дизайн интерьера помещения разрабатывался по авторскому проекту.

На второе место в ТОПе выбралась квартира-студия, площадью 200 квадратных метров в доме в Большом Тишинском переулке. Ее арендовать можно за 550 тысяч рублей. Это довольно уютная квартира с камином, а придомовая территория огорожена и охраняется. Третье место по праву заслужила квартира с дизайнерской отделкой на Никольской улице. Она находится в отреставрированном доме XIX века и сдается за 500 тысяч рублей.

На четвертом месте квартира, которую также можно снять за 500 тысяч рублей. Она находится в клубном доме бизнес-класса в Плотниковом переулке, в районе Арбата. Пятое и последнее место занимает жилплощадь за 450 тысяч рублей в месяц. Она находится в ЖК "Александр Невский" на улице Александра Невского.