Мэр Казани раскритиковал программу льготного кредитования бизнеса

29 января мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал ход развития программы по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Метшина льготное кредитование бизнеса не показало должного результата, что видно по отчету о работе программы.

На заседании выступил глава комитета экономического развития Артур Валиахметов, он рассказал об итогах проведения программы в 2017 году. Как стало известно, за период начала программы было одобрено 99 заявок на получение кредитов по льготным условиям.

Однако, из всех этих заявок кредиты в итоге получили 39 бизнесменов, сумма их займа составила 274,3 миллиона рублей. Однако, мэр Казани результатом оказался недоволен. По словам Метшина, до получения кредитов дошли лишь 39 предприятий, а почему все 99 бизнесменов не получили средства – непонятно.

Как указал мэр Казани, результаты кредитования не показали в итоге того, чего от нее изначально ожидали. Эффективность кредитования вызвала у градоначальника вопросы. Исходя из этого Метшин поручил проверить ход программы вместе с банком-оператором. После этого мэр Казани намерен продолжить следить за ходом программы, также Метшин хочет узнать, почему к получению средств пришли так мало человек.