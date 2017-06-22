В Китае за незаконную продажу ценных бумаг оштрафовали 12 банков

В Китае на 295 миллионов юаней (46,6 миллионов долларов) комиссия регулирования работы финансовых организаций оштрафовала 12 банков. Поводом для штрафов стало уличение банков в их мошенничествах и незаконной торговле ценными бумагами.

По сообщению от комиссии, которое было опубликовано на сайте организации в Сети, работа банков несла существенный вред общей экономике Китае. Так, ведомство, осуществляющее контроль за работой банков в Китае, заявило, что 12 финансовых организаций оформляли незаконные договора и проводили «теневые» операции с ценными бумагами на сумму 7,9 миллиардов юаней, что эквивалентно 1,25 миллиардам долларов.

Помимо этого, руководители банков неправомерно использовали деньги фондов. Сумма такого использования составила 3 миллиарда юаней – 474,7 миллионов долларов.

Комиссия заявила, что самое масштабное нарушение одного из банков привлекло к «хаосу на рынке». Случаи нарушений, утверждают в ведомстве, должны продемонстрировать недостаток контроля внутренних учреждений за работой банковских организаций.