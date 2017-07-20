Хакеры похитили с японской биржи Coincheck $396 млн в криптовалюте

Хакеры взломали крупную японскую биржу Coincheck и похитили с её счетов около 396 миллионов долларов в переводе на криптовалюту NEM. Об этом представители структуры заявили изданию Bloomberg 26 января.

Сотрудники финансовой организации лишились 500 миллионов единиц NEM, которые были похищены неизвестным способом. Они утверждают, что не имеют подозреваемых в этом преступлении, однако впредь постараются приложить максимум усилий для обеспечения безопасности сбережений клиентов. Во время проверки среди других криптовалют никаких проблем обнаружено не было.

NEM впервые создали в 2015 году. В настоящий момент она занимает 10 место по мировому объему капитализации среди криптовалют. Её общее значение в долларах составляет 7,7 миллиардов долларов. Однако сегодня курс снизился примерно на 12%.