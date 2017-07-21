Сооснователь Apple Возняк продал все биткоины из-за переживаний

Стив Возняк, ставший сооснователем преуспевающей компании Apple, продал все имеющиеся у него биткоины из-за постоянных переживаний о курсе. Об этом он поведал во время выступления на бизнес-форуме в Стокгольме.

Стив Возняк приобрел неназванное количество биткоинов летом 2017 года, когда их цена варьировалась в районе 700 долларов за штуку. Однако недавно, когда стоимость достигла показателей в 20 тысяч долларов он принял решение обменять криптовалюту.

По словам предпринимателя, причиной стало беспокойство о ценовых скачках. Он отметил, что не желает превратиться в одного из тех бизнесменов, которые постоянно мониторят биржу и волнуются о курсах валют. Стив Возняк подчеркнул, что для него отсутствие лишних переживаний является составляющей личного счастья.