В Ленобласти увеличат урожай картофеля под присмотром ООН

В Ленинградской области увеличат урожай картофеля. Высокотехнологичное производство намерены осуществить при помощи экономической комиссии ООН‍.

Под Санкт-Петербургом уже не первый год работают специалисты, которые ставят перед собой цели по выращиванию семенного картофеля высокого качества. Ленинградская область стала одним из тех пилотных регионов России, где осуществляется высокотехнологичная выработка картофельной культуры.

В настоящее время на территории региона принято решение открыть еще несколько лабораторий, где селекционеры намерены получать картофель методом микроклонального размножения. Это стало возможным благодаря содействию и финансовой помощи экономической комиссии ООН.

Считается, что Ленинградская область снабжает более тридцати российских регионов семенным клубнем картофеля, что составляет примерно третью часть от всего выращивания с применением новых методов производства в стране.