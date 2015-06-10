Железную дорогу в Крым электрофицируют

Железная дорога, проходящая по мосту над Керченским заливом, будет полностью электрифицирована к моменту сдачи в эксплуатацию, об этом накануне проинформировал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

С его слов, данное решение было в полной мере одобрено правительством России, а также закреплено в программе развития Республики Крым и города Севастополя. Как сообщили СМИ, весьма удачный проект, связанный с электрообеспечением полуострова, предоставил возможность решить проблему, связанную с электрификацией строящейся железной дороги.

Разработанная инженерами конструкционная возможность опор Крымского моста, предоставляет возможность заложения в них элементов подготовки для предстоящей электрификации, в связи с этим условием заранее намеченные сроки строительства и стоимость проекта смогут остаться без изменений.

Напомним, что немного ранее глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, что реализация проекта строительства Крымского моста в значительной мере ускорит интеграцию полуострова в транспортную систему России.