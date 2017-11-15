Исаак Калина: "Изменение формулы начисления зарплаты позволило увеличить оплату труда педагогов Москвы"

В издании Учительская газета приведены данные по средней заработной плате, выплаченной учителям 590 школ Москвы в 2017-м году. Согласно таблице, самая минимальная средняя зарплата в трех школах столицы составила свыше 69 тысяч рублей. Максимум – в десяти школах, свыше 100 тысяч рублей ежемесячно (самая высокая – более 115 тысяч рублей в школе №1518 г. Москвы).

Как сообщил министр образования столицы Исаак Калина, в среднем удалось повысить оплату учителям на 15 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом. Это стало результатом нового подхода к формированию зарплаты. Раньше зарплата вычислялась на основе средней оплаты труда в учебном учреждении, департаментом образования Москвы был предложен новый принцип. За основу была взятая самая низкая заработная плата, в итоге выросли зарплаты и у самых низкооплачиваемых категорий и, соответственно, в целом у педагогического состава.

Как подчеркнул Калина, такой подход позволил педагогам не тратить усилия на борьбу за ресурсы, а всю свою энергию направить на повышение качества преподавания. «Педагогика без денег бессильна. А деньги без педагогики, как минимум – бессмысленны», - резюмировал министр образования Москвы на совещании директоров школ.