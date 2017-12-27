В России взяли за основу скандинавский опыт борьбы с мусором

Как известно, Китай официально уведомил Запад, что больше не намерен разрешать захоранивать на своей территории полимерные фракции ТКО. Это явилось для европейских стран неприятной неожиданностью. Особенно для Британии, которая в спешном порядке стала договариваться о захоронении отходов в Турции, Вьетнаме, Малайзии и даже Тайване. Вот только, это латание дыр, если выражаться фигурально, ведь КНР не заменить. Именно поэтому британские экологи все чаще пугают местных политиков «мусорными полигонами». Об этом рассказал портал «Политроссия».

Впрочем, мусорные полигоны это устаревший метод. В прогрессивных странах Скандинавии и Центральной Европы мусорная проблема получила решение в виде переработки ТКО в энергию посредством их сжигания. Такой же путь избрала и Российская Федерация. В Подмосковье и Татарстане силами ГК «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») будет реализован пилотный проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов. Также появятся мусоросортировочные и перегрузочные станции, а также перерабатывающие заводы. В итоге, можно будет рассчитывать на то, что мусор получит вторую жизнь.