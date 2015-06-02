Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%

25 января пресс-служба Национального Банка Украины заявила о повышении учетной ставки до 16%, вместо 14,5% прежних. Новой ставкой регулятор намеревается повлиять на инфляцию.

С 26 января 2018 года в Украине учетная ставка повышается до 16% годовых. По мнению членов правления НБУ, такое повышение повлияет на позиции гривны и сложившийся уровень инфляции.

Так, новой ставкой в Нацбанке намерены снизить давление на украинскую валюту. Помимо этого, новая ставка сможет стать причиной снижения инфляции. В НБУ заявили, что полная стабилизация потребительской инфляции и возвращение ее в прежние рамки придется на середину 2019 года.

В 2017 году процентная ставка была изменена НБУ 5 раз. В декабре ее повысили до 14,5%, теперь ее уровень достиг 16% годовых.