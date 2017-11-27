В Ростовской области в 2018 году поднимут зарплаты врачей и учителей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, кому в 2018 году стоит ожидать увеличение зарплаты. Так, в наступившем году за счет регионального и федерального бюджета больше денег получат врачи и учителя.

Как заявил Василий Голубев, повышение состоится в рамках выполнения указа Путина об увеличении заработных плат медиков, преподавателей и работников научных учреждений. На повышение бюджет региона и страны, отмечает губернатор Ростовской области, средства имеются.

Также Голубев сообщил о намерениях увеличивать МРОТ. В скором времени он может составить больше 85% от суммы прожиточного минимума. Голубев отметил и проблемы, которые настигли власть Ростова во время выполнения «Майских указов» Путина.

По словам Голубева, 2017 год стал вполне успешен для ростовской области в плане выполнения указов Путина. Однако, власти «немного провалились» с полным выполнением поставленных задач. Несмотря на это, администрация области продолжила «догонять» цели. В 2018 году бюджет распланирован с учетом всех задач, на их выполнение, указал Голубев, средств хватит в полном объеме.