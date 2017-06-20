Украинские инвесторы нарушили закон Германии о борьбе с отмыванием денег

По требованию Евросоюза в Германии был создан реестр прозрачности компаний. Где каждая немецкая фирма обязана вносить фамилии выгодоприобретателей.

Акцент делается на компаниях, собственники которых находятся за пределами страны и с помощью оффшоров прячут свои активы. Так был запрос на выяснение владельца компаний находящихся на Кипре и Виргинских Островах, на которых оформлен завод, относящийся к группе «Укрпроминвест-Агро», до сих пор принадлежащая Петру Порошенко. Таким образом оказывается, что со стороны украинских инвесторов не было никакой информации в реестре, тем самым они нарушили немецкий правопорядок о борьбе с отмыванием денег. В состав «Укрпроминвест-Агро» относится завод по производству крахмала, который находится на востоке Германии. В собственности украинского президента находится не только кондитерская компания Roshen, но и аграрный холдинг «Укрпроминвест-Агро», который приносит доход в более 170 млн. дол. При этом, со слов самого президента, он обещал продать свой бизнес.