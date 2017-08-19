ЦБ за запрет о приобретении госбанками других банков

По мнению ФАС, доля государства в Сбербанке и ВТБ, должна быть ниже. Ситуация в банковской системе по поводу конкурирования, складывается не самым лучшим образом, происходит тенденция к увеличению доли финансовых учреждений с государственным участием.

Именно это подтолкнуло ФАС к вынесению предложения для ЦБ, ограничить покупку иных кредитных организаций. Со стороны Банка России, предложение было принято, за исключением того, что все-таки приватизация ВТБ и Сбербанка должна таки произойти. Как заявляют сотрудники ФАС, санкции против РФ, это условные факторы, мешающие проведению приватизации. Доля акций Сбербанка принадлежит ЦБ РФ (в уставном капитале-50% +1 акция). Контрольный пакет акций ВТБ у Росимущества (60,935%). Исходя из планов по приватизации банков, доля РФ в ВТБ, к концу 2019 года планируется до 25% +1 акция.