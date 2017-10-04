Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

25 января Банк России после проверок отозвал лицензию у еще одного банка. В этот раз лицензии лишился московский банк «Стар Альянс», поводом для решения регулятора стали «теневые» валютные операции, которые не отражались в отчетах и бухгалтерии.

Как указали в пресс-службе Центробанка, в ходе проверок работы банка «Стар Альянс» специалисты выявили ряд нарушений. Так, в банке проводились «теневые» операции с обменом валют. Данные операции банк не фиксировал в своей бухгалтерии, данные также отсутствовали и в отчетах, которые предоставлялись в ЦБ.

В банке «Стар Альянс» ЦБ назначил временное администрирование, а полномочия исполнительных лиц учреждения приостановили. Проверки выполнялись в ходе анализа работы банков с целью предотвращения «отмывания денег» и финансирования террористических групп.