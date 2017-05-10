Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не ведая

В 2014 году известный рэпер 50 Cent выпустил альбом Animal Ambition, за который можно было заплатить при помощи криптовалюты. За продажи альбома на электронный кошелек он получил порядка 400 000 долларов, свои биткоины исполнитель не монетизировал, сейчас его крипто-заработок оценили в 7-8,5 миллионов долларов.

Как стало известно, рэпер Кертис Джеймс Джексон III, известный как 50 Cent, успешно заработал миллионы долларов, сам того не подозревая. В 2014 году он получил прибыль за свой альбом в виде криптовалют. До теперешнего времени он так и не вывел свои деньги, они до сих пор находятся на электронном кошельке рэпера.

По подсчетам, которые стали известны из источников, приближенных к 42-летнему исполнителю, за альбом рэпер получил криптовалюты эквивалентом в 400 000 долларов. Однако, из-за роста цены на биткоин, его доход увеличился до суммы от 7 до 8,5 миллионов долларов.

Как отметили эксперты, криптовалюта может помочь улучшить благосостояние рэпера. В 2017 году он с трудом избавился от статуса банкрота. До этого исполнитель имел много долгов и его доходы не превышали суммы, необходимой на погашение займов.