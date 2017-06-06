Мировой курс доллара опустился до минимума за три года

24 января мировой курс доллара США упал до минимума, который в последний раз наблюдался в декабре 2014 года. Снижение состоялось на фоне слов Минфина США о том, что ослабление американской валюты не станет большой проблемой.

Как стало известно ранее, глава Минфина США Стив Мнучин заявил, что «слабый» доллар его не беспокоит. Также эксперты отметили слова Трампа, который не так давно сообщал о намерениях снизить масштабы торгового дефицита за счет «слабого» доллара. Есть ли наверняка связь между падением доллара и словами американских политиков – аналитики рассуждать не берутся.

Так или иначе, индекс DXY упал на 0,5% и теперь составляет 89,666. Американский доллар упал к евро на 0,32%, а к фунту стерлингов - на 0,68%. Японская иена стала дороже по отношению к доллару на 0,61%.

На торгах в Москве рубль по отношению к доллару поднялся на 2 копейки. Однако, на 20 копеек российская валюта упала в отношении евро.