Минтруд разрешил чиновникам брать взятки криптовалютами

В новых рекомендациях от Минтруда указывается, что чиновники могут не сообщать официальные сведения о своих доходах и сбережениях в виде криптовалют. По словам руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, в Министерстве создали новую лазейку для взяточничества.

Как стало известно, в России продолжают избегать обсуждения темы узаконивания криптовалют на государственном уровне. Между тем, использование биткоинов находит все больше сфер и возможностей. В Минтруде в криптовалюте не нашли поводов для регистрации ее количества в электронных кошельках чиновников в качестве доходов.

Кирилл Кабанов указал, что с новыми рекомендациями чиновники получили новую возможность для получения взяток. Теперь политики могут регистрировать электронные кошельки на разные почтовые адреса, что поможет скрыть реального владельца криптовалют.

По словам Кабанова, новыми поправками Минтруд лишь поспособствовал развитию коррупции. Чиновники смогут беспрепятственно получать взятки в виде биткоинов, а потом выводить деньги.