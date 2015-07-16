Минэнерго Украины рассказали о причинах сокращения украинского транзита газа из России

В Минэнерго Украины рассказали о сокращеннии украинского транзита газа из России и его причинах. Свой комментарий предоставил советник министра Максим Белявский.

По сведениям чиновника, с 1 по 22 января компания "Газпром" сократила газовые поставки в Европу через Украину примерно 24,6%. Ранее суточный объем транзита составлял порядка 238,7 миллионов кубометров, а теперь показатель снизился до 180 миллионов.

По мнению Максима Белявского, это происходит из-за снижения потребления европейцами топлива российского производства из-за благоприятных погодных условий. Страны Европы также могут потреблять запасы, накопленные за лето в газохранилищах.

Кроме того, представители "Газпрома" начали активно использовать газпоровод OPAL в Германии, который является продолжением проекта "Северный поток-1", который проходит на дне Балтийского моря.