В Москве Сбербанк запустил работу дочернего сотового оператора

В Москве Сбербанк запустил работу сотового оператора от дочернего предприятия "Поговорим". Новая услуга по заказу сим-карт стала доступна на сайте организации.

Согласно размещенной информации, стартовые пакеты можно заказасть с доставкой на дом. Курьеры доставят заказ, начиная с 23 января. Условия тарифных планов для жителей столицы пока остаются неизвестными.

Об услугах, которые "Поговорим" способна предоставлять москвичам, можно судить по аналогичной системе, налаженной в Санкт-Петербурге с августа 2017 года. В Северной столице оператор предлагает 32 варианта тарифов, отличающихся интерне-трафиком и количеством бесплатных минут. Абоненты также могут получить 50 свободных минут в день и 500 мегабайт для пользования интернетом. Аналитики предполагают, что подобные предложения сохранятся и для Москвы.