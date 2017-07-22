ЦБ выпустил памятную монету в честь 80-летнего юбилея Высоцкого

Центральный банк России выпустил памятную монету в честь 80-летнего юбилея артиста Владимира Высоцкого. Так уведомила пресс-служба организации.

Памяти музыканта посвятили серебрянную монету в 25 рублей номиналом. Она получила название "Творчество Владимира Высоцкого". На титульную сторону помещен гербический двухглавый орел, а на оборотную - сам Владимир Высоцкий, держащий в руках гитару, излюбленный музыкальный инструмент. Слева от его фигуры выгравированы меч и вздыбившийся конь, а справа размещены годы жизни. ЦБ выпустит такие монеты в количестве 1500 штук.

До конца 2018 года планируют выпустить ещё одну денежную единицу в 2 рубля. Её тоже сделают серебряной и озаглавят "Поэт, актер В.С. Высоцкий". Проект реализуют в рамках серии "Выдающиеся личности России".