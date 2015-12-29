Эксперты: В Москве стали активнее покупать элитную недвижимость

В Москве стали активнее покупать элитную недвижимость. Такими выводами поделились эксперты, проанализировав статистику по продажам за прошлый год.

В российской столице рынок элитной недвижимости достиг своих максимальных показателей за последнее время. Отмечается, что за 2017 год московские риэлторы заключили со своими клиентами более пятисот сделок на 45 миллиардов рублей.

Это означает, что сумма выручки по сравнению с показателями 2016 года выросла почти на треть.

Эксперты установили среднюю цену сделки по жилью элитного уровня в Москве за прошлый год. Покупатели в среднем отдавали за шикарные апартаменты почти 88 миллионов рублей, что приблизительно равно полутора миллионам долларов.

Сообщается, что тенденция на рост количества сделок с дорогой недвижимостью в Москве идет вверх. Это связано с постепенной стабилизацией в экономике страны и доходов среднего класса населения.