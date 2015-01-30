СМИ: Microsoft потребовал от клиентов в России предоплаты из-за санкций

Представители компании Microsoft потребовали от клиентов в России предоплаты за продукты. Это решение исполняется дистрибьюторами организации из-за наложенных ранее санкций‍.

В конце ноября 2017 года американское правительство утвердило пакет новых антироссийских санкций, накладывающих ограничения для юридических лиц в банковской сфере и по финансированию сделок в энергетическом секторе.

С тех пор компания Microsoft со своими представительствами в России предупредили около двух сотен российских компаний, что впредь совместная работа будет осуществляться на иных основаниях.

Теперь, по уведомлению дистрибьюторов Merlion и RRC, необходимо делать полную предоплату за продукты компании в указанные сроки. Иначе сделки могут не состояться. Такое вынужденное решение подтолкнуло к принятию более жестких мер в сфере сотрудничества между США и Россией.

Сообщается, что нарушение американскими компаниями условий санкционной политики влечет получение штрафов, а также помещение в тюрьму на срок до 20 лет.