В Домодедово увеличат количество взлётно-посадочных полос еще на шесть

Источники в СМИ сообщают о грандиозных планах руководства аэропорта «Домодедово». Так, они собираются увеличить количество взлетно-посадочных полос еще на шесть, при чем не требуя инвестиций из бюджета Москвы.

Стало известно о грядущих планах руководства аэропорта «Домодедово», согласно которым на его территории к 2055 году появится еще шесть полос для взлета и посадки самолетов. Замысел планируется осуществить в рамках проекта соглашения авиагавани с правительством. Таким образом «Домодедово» пытается повысить свой рейтинг и позицию среди конкурентов. К слову, главным конкурентом аэропорта является «Шереметьево», руководство которого за последние несколько лет получило чуть ли не в два раза больше инвестиций от государства.

На сегодняшний день на территории аэропорта «Домодедово» есть две ВПП, по которым осуществляется движение самолетов. Новые полосы планируют вводить в связи с тем, что со временем движение пассажиропотока заметно увеличивается. Полосы действительно нужны, однако эксперты переживают, что оплата работ по строительству ляжет на плечи клиентов.