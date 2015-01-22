Картофель обогнал все социально значимые продукты по росту цен в 2017 году

Росстат сообщает о значительном росте цен на картофель в 2017 году. Так, среди всех социально значимых продуктов, именно он обогнал все остальные с показателем 24%. Список тех самых продуктов был постановлен еще в 2010 году.

Федеральная служба государственной статистики сообщает о данных, которые удалось собрать по окончанию 2017 года. Так, особое внимание в них уделяется подорожанию продуктов, находящихся в Перечне социально значимых продуктов. Среди них значится картофель, рост цен на который был признан самым значительным. Так, в течение всего прошлого года ценовая категория в отношении этого продукта не была стабильной и дорожала. Под конец года этот показатель достиг 24%.

В национальном Картофельном союзе отмечают, что такие изменения связаны с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались прошлой весной. Картофель не удалось посадить в срок, а потому его запасов на данный момент меньше, чем ожидалось. В связи с этим специалисты в этой сфере говорят, что в начале 2018 года цены на картофель в России также могут повышаться.