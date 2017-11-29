В России начнут производить энергию из мусора

На территории Подмосковья и в республике Татарстан в ближайшее время могут появиться 5 мусоросжигательных заводов, построенных по проекту “Энергия из отходов”. В основе проекта идея оптимизации обращения с бытовым мусором путем его термической переработки в энергию.

Данный способ отличается от обычного сжигания мусора, с которым его часто путают. Термическую переработку считают “зеленым”, экологически чистым источником энергии.

Все заводы будут оснащены очистительным оборудованием в соответствии с требованиями директив, применяемых в странах ЕС. Устанавливаемые на заводах фильтры являются эффективным способом предотвращения попадания в атмосферу опасных для человека и природы продуктов горения. Предельно допустимые концентрации этих веществ определяются директивой “О сжигании”.

В настоящее время установленный уровень выбросов на европейских заводах, как и на будущих заводах “Энергия из отходов” не только не превышает определенный директивой порог 10 нг/м3, но даже значительно ниже него и составляет 1-2 нг/м3.

Для того, чтобы избежать попадания в воздух диоксиновых соединений, которые принято считать наиболее опасным продуктом горения, на предприятиях применяется технология многоступенчатой сухой очистки. Данная система очистки была разработана японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova.

Помимо этого, снизить уровень загрязнения помогает постоянный контроль безопасности применяемого оборудования и научные исследования. Благодаря этим мероприятиям уровень содержания диоксинов в воздухе удалось снизить на 90%.