В КБР камеры видеонаблюдения принесли в бюджет 361 млн рублей

В Кабардино-Балкарии камеры видеонаблюдения принесли в бюджет республики 361 миллион рублей. Об этом рассказали специалисты местного отделения ГИБДД.

На юге России активно внедряют современные технологии по фиксации правонарушений с использованием камер видеонаблюдения. Об итогах работы системы «Безопасная республика», действующей в Кабардино-Балкарии, рассказали в руководстве субъекта Российской Федерации.

Сообщается, что за 2017 год на территории кавказской республики было дистанционно зафиксировано огромное количество правонарушений на дорогах региона. В результате этого правоохранители ГИБДД составили административные протоколы на общую сумму 500 миллионов рублей. Всего по исполнительным листам удалось взыскать в пользу республики более 360 миллионов рублей.

Отмечается, что за порядком на дорогах и улицах Кабардино-Балкарской республики в настоящий момент следят более 650 камер.