В Белгороде завершат строительство спортивной арены в 2020 году

Приостановленное возведение волейбольной арены «Белогорье» запланировали возобновить, окончательная сдача спортивного объекта намечена на 2020 год. Об этом информирую местные СМИ, ссылаясь на трёхлетнюю программу властей Белгородской области.

Как сообщают корреспонденты, арена общей вместимостью десять тысяч зрителей оказалась в списке объектов социальной сферы. Строительство их должно быть окончено в 2018-2020 годах.

Для возведения спортивного объекта потребуется 3 миллиарда 643 миллионов рублей. В следующем году запланировано выделить на строительство 1,5 млрд из внебюджетных источников, а уже в 2020 - 2 млрд 143 млн. В этом же году арена будет способна принять первых своих спортсменов и болельщиков.

Напомним, что весной 2016 года возведение арены было временно заморожено на неизвестный срок. Как заявляли на тот момент чиновники, причиной оказалось отсутствие финансирования из федерального бюджета.