Минфин РФ: Дефицит бюджета в 2017 году составил 1,4% ВВП

Министерство финансов РФ провело предварительную оценку дефицита федерального бюджета страны за предыдущий год. По информации ведомства, показатель составил 1,4% ВВП.

Антон Силуанов, глава Минфина, на Гайдаровском форуме сообщил, что, по его подсчетам, дефицит федерального бюджета за 2017 год не превысит 1,5% ВВП, сведения, обнародованные ведомством, говорят о том, что министр не ошибся в оценке. Министерство провело предварительные подсчеты и выяснило, что в прошедшем году в бюджет поступило чуть более 15 триллионов рублей, а потрачено было почти 16,5 триллионов. Таким образом дефицит составил 1,3 триллиона, или 1,4% ВВП, что в трижды меньше по сравнению с показателями 2016 года. Изначально на 2017 год предусматривался дефицит бюджета в 2,5% ВВП, потом показатель был скорректирован до 2,2%.

Напомним, что федеральным бюджетом на 2018 год заложен дефицит в 1,3% ВВП.