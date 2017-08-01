Танкер с российским газом развернулся неподалеку от берегов США

Танкер со сжиженным природным газом из России развернулся неподалеку от места назначения на берегу США и отправился в сторону Испании. Об этом свидетельствует сервис, отслеживающий перемещения кораблей.

Судно Gaselys должно было доставить топливо из Великобритании в порт Бостона в штате Массачусетса, передает "ВладТайм". Однако по неизвестной причине изменил свой курс и направился в сторону испанского города Альхесирас. Аналитики Bloomberg отмечают, что танкеры без контракта с утвержденным направлением, могут менять пути перемещения. Хотя такое поведение не является распространенной практикой.

Доставкой занимается французская компания Engie. В танкере находится сжиженный газ, добытый проектом "Ямал СПГ". Причиной покупки российского топлива является резкое увеличение цены на востоке США из-за прошедшего в январе снежного шторма. Цена за кубичечский метр поднималась до 6,3 тысяч долларов.