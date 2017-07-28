"Караван" фиктивных вкладов Анастасии Оськиной

В банковской среде активно обсуждается мошенническая схема «караван», позволяющая обмануть государство на миллиарды рублей. По свидетельству экспертов в последний раз схема была успешно опробована на банке «Европейский стандарт», у которого в декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию, сообщает Business FM.

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», – так рассказывает о «караване» финансовый аналитик Алексей Власов. Масштабы «каравана» могут быть огромными – «верблюдов» нередко свозят целыми автобусами, за короткое время фиктивные вклады оформляются на более чем тысячу человек. Сразу же после отзыва лицензии, вся эта масса фальшивых вкладчиков направляется в банки, которые Агентство страхования вкладов назначило ответственными за выплату страховок и получают деньги.

О существовании мошеннической схемы свидетельствуют и крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», которые, в отличие от физлиц, уже не смогут получить от кредитной организации ничего. «Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?», – рассказывает радиостанции Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском стандарте» свои средства. – «Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема».

Уникальной особенностью схемы является ее гибкость – «караван» способен работать до последнего и даже во время проверки банка регулятором. Иными словами, пока сотрудники ЦБ корпят над бумагами, в операционном зале вовсю может идти операция оп массовую открытию фиктивных депозитов сотням и тысячам граждан. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. Нетрудно догадаться, что, если мошенникам удастся успешно провернуть дело, то они получат миллиарды государственных средств.

Известно, что подобными махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. К примеру, в прошлом месяце «Коммерсантъ» писал о задержании банды банкиров, которая разорила ряд банков, включая и «Европейский Стандарт». Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Как пишет Business FM, выплата возмещений физлицам была начата еще в середине декабря и сообщений, что они закончились, до сих пор не было. А самое интересное, что, по данным ЦБ, накануне краха на счетах банка у физлиц было всего 5 тысяч рублей.