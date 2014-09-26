Две крупнейших советских подводных лодки пустят на металлолом

Две крупнейших советских атомных подлодки "Архангельск" и "Северсталь" разрежут и пустят на металлолом. Об этом СМИ сообщил источник из индустрии судостроения.

Подводные лодки, созданные в рамках проекта 941 "Акула", не намерены переделывать под ракеты типа "Булава", как решили сделать с "Дмитрием Донским". Упомянутые плавсредства считаются одними из самых крупных, которые когда-либо создавал человек. Они обладали способностью пробивать из-под воды толстые слои льда вблизи Северного полюса и после этого обстреливать врагов межконтинентальными ракетами. Подобная тактика позволяла избежать зоны поражения силами вероятного западного противника. Боезапас лодок насчитывал 400 боеголовок.

Специалисты считают, что переоснащение и дальнейшее использование "Архангельска" и "Северстали" более нерентабельно. Ранее их уже исключили из состава ВМФ. Утилизацию планируют провести после 2020-го года.