Греф настроен на повышение спроса на жилье и ипотеку в 2018 году

Глава Сбербанка Герман Греф на состоявшейся встречи с премьером Российской Федерации Дмитрием Медведевым заявил, что 2018 год окажется рекордсменом по росту спроса на жилье и ипотеку.

В минувшем году процентные ставки резко начали снижаться. Приблизительно на два процентных пункта за год в среднем все ставки упали в связи с падением инфляции, соответственно, и ставки рефинансирования Центрального банка. Аналогичная перспектива ожидается и на этот год. В этом присутствует хорошая новость. Хорошая, то что доступность кредита увеличится. Так как прошлый год показал высокий рост ипотеки, рассказал Греф на встрече с премьеро-министр.

С его слов, сейчас Сбербанк проводит оценку инициативы президента и правительства по субсидирования ипотеки для многодетных семей.

Как только правительством будет сформирован сам процесс субсидирования, то банк постарается опубликовать предварительные данные по тому, какой объем будет. Но по имеющийся на данный момент информации, этот год станет рекордсменом в плане увеличения спроса на жилье и ипотеку.