В Швеции научились перерабатывать отходы в топливо

Жители Швеции смогли существенно сократить количество вывозимого на полигоны мусора за счет предварительной сортировки отходов жителями прямо у себя дома. Отсортированный мусор, затем, вывозят на станции утилизации, расположенные в радиусе 300 метров от жилых районов, где более половины ТБО превращаются в топливо.

На полигоны вывозят всего 1% всех ТБО. Остальное идет на переработку. Из бумаги получают бумажную массу, пищевые отходы превращают в удобрение, стекло перерабатывают или используют снова, а опасные отходы и ненужные лекарства забирают специальные мусоровозы и фармкомпании, соответственно.

В России тоже будет внедрен ряд мер, позволяющих сократить количество мусора на 30 процентов. В частности, в Московской области и Татарстане уже в ближайшем времени появятся мусоросортировочные и мусоросжигательные комплексы, на территории которых построят МСЗ. С помощью мусоросжигательных заводов часть мусора будет преобразована в энергию. Первые заводы появятся к 2021 году.

Вместе с тем, к 2019 году планируется запустить также и систему раздельного сбора мусора.