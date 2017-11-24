За девять месяцев экспорт Москвы в области научных разработок прибавил 50%

За период январь-сентябрь с начала 2017 г. экспорт Москвы области научных исследований и разработок прибавил 49,8%. Об этом в четверг, 18 января РИА Новости рассказал руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. Он также подчеркнул, что увеличился и экспорт в области IT (на 15,5%).

Как подчеркнул собеседник агентства, главный город нашей страны является ее лидером по части тестирования и внедрения новых технологий. Она также — лидер Российской Федерации по реализации крупных проектов на основе таких современных технологий.

Владимир Ефимов не сомневается в том, что Москва будет и дальше развиваться в этом направлении. Среди предпосылок для этого: кадры с инфраструктурой, опыт внедрения современных технологий, поддержка со стороны местных властей.

В интервью лидер московского ДЭПИР также напомнил, что в городе успешно реализуется множество проектов, основанных на передовых решениях. Одним из наиболее масштабных из них является проект «Мои документы».