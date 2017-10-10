Владимир Ефимов сообщил, что темпы роста ВРП Москвы до 2020 года должны составить 2,3%

Сейчас столичная экономика отмечается планомерным ростом по всем ключевым направлениям. Такой информацией 18 января поделился с ТАСС руководитель московского департамента экономической политики и развития (ДЭПИР) Владимир Ефимов.

Как отметил чиновник, в 2020 г. темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в столице Российской Федерации составят 2,3 процента. Есть ожидания, что по итогам минувшего года столичный ВРП прибавит 2 процента, а в период с 2018 по 2020 гг. темпы роста ВРП должны составить в сопоставимых ценах 2,1-2,3 процента. Таким образом, московская экономика демонстрирует уверенный рост по всем главным направлениям.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития согласился привести примеры направлений московской экономики, по которым просматривается рост. По словам управленца, это, в частности, промышленное производство, экспорт, сфера услуг, IT, научные исследования и разработки.