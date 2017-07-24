Геологи обнаружили на Украине крупный золотой рудник

На Украине обнаружили крупный золотой рудник в Закарпатской области. Он находится в районе города Рахов и предполагает запасы объемом в 2,4 тонны. Такие сведения передает сотрудник госслужба геологии и недр Украины.

Украинские геологи сообщают об очень ценной находке на территории своей страны. По их данным, они обнаружили новый рудник, содержащий около 2,5 тонн ценного металла. Он был найден в результате поисковых работ, которые уже продолжительное время велись в Раховском районе. К слову, этот район славится своим богатством на добычу рудных тел. Так, говорят, что еще во время правления бывшего главы государства Виктора Януковича в этой же местности добывалось золото из другого рудника.

В госслужбе сообщают, что месторождение продолжат исследовать, а в это время к делу начнут привлекать инвесторов. Позже рудник переведут в ранг золоторудных месторождений.