Сыровар Олег Сирота попросил у главы области защиты от вымогательства энергетиков

На имя исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поступило обращение, в котором местные фермеры при поддержке известного блогера и сыровара Олега Сироты, просят главу губернии приструнить энергетиков, действия которых больше похожи на вымогательство.

Как пишет Сирота на своей странице в Facebook,Игорь Парфенюк и Ирина Шикалева продали все свое имущество в городе решили заняться сыроварением в деревне Шеховская Чкаловского района Нижегородской области. При оформлении земельного участка в собственность и постановке на кадастровый учет никаких обременений в его использовании не было, однако, позднее выяснилось, что на купленной земле находится столб электропередачи, наличие которого препятствует выдаче разрешения на строительство дома.

Фермеры решили за свой счет перенести столб на 30 метров в сторону и обратились в ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Однако, за работу, которая стоит по оценкам специалистов 100-150 тысяч рублей, энергетики решили взять на порядок дороже – запросив более 2,6 млн рублей. На просьбу предоставить подробную смету в «МРСК Центра и Приволжья» ответили отказом, сославшись на коммерческую тайну.

«Уважаемый Глеб Сергеевич, мы с ребятами писали во все инстанции, но никак этих монополистов победить не получается. Дайте, пожалуйста, им по их жадным и загребущим ручонкам! Мы все верим, что сейчас Нижегородская область получила огромный шанс измениться и стать одним из лидеров импортозамещения», – обратился к Никитину известный сыровар.