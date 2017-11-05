Общие сборы кинематографа в России за пять лет увеличились на 55%

Общие сборы кинематографа на территории России за пять лет увеличились на 55%. Так 18 января рассказал глава Министерства культуры Владимир Мединский.

Министру утверждает, что действующее правительство сумело увеличить российские кассы с 35 до 54 миллиардов рублей. При этом фильмы, произведенные в Российской Федерации, по сравнении с 2011 годом теперь собирает на 120% большую прибыль. При этом отечественные продукты развиваются свободно и без ограничения заграничных конкурентов. За шестилетний период им удалось собрать более 13 миллиардов рублей.

Владимир Мединский отметил, что столь высоких результатов удалось достичь благодаря действиям правительства и кампании по расширению показов. Чиновник обратил внимание, что много кинтотеатров открылось в провинциальных городах поселках и музеях. Так три зала организовано в Третьяковской галерее и ещё один готовится к открытию в музее Победы.