Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве снизилась на 20% за квартал

В Москве за последний квартал общая стоимость 100 наиболее дорогих квартир снизилась на 20%. Об этом релторская компания Savills уведомила в своём пресс-релизе.

Согласно сообщению, средняя цена за квадратный метр в упомянутом жилье теперь составляет 33,2 тысячи долларов. Состоянием на октябрь сумма была 34,8 тысяч. Таким образом, она снизилась на 4,6%. Всего же за сотню аппартаментов предлагают 43,7 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что самое дорогое предложение на квартирном рынке элитного уровня в столице стоит 30 миллионов долларов. Это пентхаус рядом с Патриаршими прудами в 600 квадратных метров. Дешевле всего стоит элитная квартира в Хамовниках в 89 квадратных метров. Они также приводят данные, согласно которым средняяметраж площадь такого жилья составляет 277 квадратных метров. 8 объектов считаются пентхаусами.