Apple инвестирует в экономику США 30 млрд долларов

Американская корпорация Apple планирует вложить в экономику США около 30 млрд долларов на протяжении пяти лет. Также компания намерена создать свыше 20 тысяч новых рабочих мест.

Apple рассчитывает на то, что смогут инвестировать в экономику США свыше 30 млрд, долларов в течении предстоящих пяти лет. Помимо этого, иностранная компания собирается открыть второй кампус и обеспечить 20 тысяч рабочих мест.

На данный момент, на территории США в Apple трудоустроены приблизительно 84 тысячи граждан, кампус расположен в населенном пункте Купертино, штат Калифорния. Второй кампус так же должен быть запущен на территории штатов, в нем будут работать агенты технической поддержки. Помимо этого, компания планирует запустить дополнительные центры по обработке данных, на данную инициативу направят более десяти млрд долларов.

Учитывая все существующие проекты и затраты, а так же запланированные инвестиции, вклад Apple в американскую экономику будет составлять свыше 350 млрд долларов на протяжении пяти лет.