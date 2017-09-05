Медведев утвердил план развития конкуренции в здравоохранении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития конкуренции в сфере здравоохранения. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

В документе сказано, что "дорожная карта" направлена на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий и услуг, а также биодобавок. Предусматривается совершенствование нормативного правого регулирования при государственной регистрации лекарственных препаратов.

Помимо этого, "дорожная карта" будет совершенствовать законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности и развитие конкуренции среди аптечных организаций. Также будут приниматься правовые акты в сфере здравоохранения, обязательного медстрахования и лицензионного законодательства.