Главный ВУЗ Украины закрыли из-за нехватки средств на отопление

Один из самых значимых ВУЗов Украины КНУ им Тараса Шевченко будет закрыт до наступления тепла, из-за нехватки денежных средств на коммунальные услуги.

Так, данное закрытие можно объяснить как дистанционное обучение. Но, по большому счету, никакими методиками и квалификациями для проведения такого обучения педагоги не располагают. Такое можно охарактеризовать следующим: решайте задачи, читайте книги. А абитуриенты уже настроили свои планы: подработать или отдохнуть. Все учащиеся КНУ удостоверили приостановление занятий. Им донесли информацию, что будет проводиться дистанционное обучение, до 1 марта, но как оно будет, пока никому неизвестно. Сайт учебного заведения информирует о желании студентов перейти на дистанционное обучение до весны еще год назад. Получать образование в аудитории смогут заново начать с 1 марта, оповещают в КНУ. Все проплаты за январь месяц по ЖКХ заплатили в полном объеме, за февраль была предоплата. В формате дистанционного обучения получают знания не только киевские студенты, но и львовские, одесские, днепровские, тернопольские и черновецкие.