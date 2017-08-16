Совладелец Альфа-банка призвал ЦБ перестать быть «плохим полицейским»

На Гайдаровском форуме совладелец Альфа-банка Петр Авен указал на необходимость ЦБ стать банкам партнером, а не «плохим полицейским». По мнению Авена, в России необходимо пересмотреть отношения регулятора с банками.

Как утверждает член совета наблюдателей «Альфа-групп» и совладелец Альфа-банка, в последнее время в России наблюдается картина, при которой Центробанк выступает для банков не партнером-регулятором, а «плохим полицейским».

По словам Петра Авена, ЦБ должен помочь банкам стать более современными. Так, регулятор должен выступить в качестве партнера банков в области цифровизации. Помимо этого, Авен отметил необходимость постепенного отказа от бумажной бухгалтерии.

Петр Авен утверждает, что ЦБ должен помочь банкам снизить и полностью уйти от использования бумаги для предоставления информации и отчетности. Банки, утверждает он, нуждаются в помощи ЦБ, который должен выступать не только регулятором, а и партнером.