«Нафтогаз Украины» снова будет закупать газ в России

Так, по словам руководства «Нафтогаза Украины», закупка сырья будет происходить в России.

Такое решение принято Стокгольским арбитражем с этого года. С наступлением года, следует выбирать минимальные объемы. Дирекция Нафтогаза не считает плохим подходом со стороны Газпрома, продать газ по цене ниже европейской, а наоборот - это положительное направление к действию. Со слов Юрия Витренко, коммерческого директора Нафтогаза, в Украине появится возможность приобретать газ из России согласно рыночным ценам, при этом не будет переплат за транспортировку. Так, прямые доставки газа из Российской Федерации - это наиболее выгодный газовый путь для Украины.