В России поднимутся цены на вина из Европы из-за плохого урожая. Примечательно, что еще в прошлом году о подобной тенденции предупреждал глава компании Torres и один из самых известных изготовителей вина в мире испанец Мигель Торрес.

Стало известно о том, что вскоре в России вырастут цены на вина из Европы. Отмечается, что больше всего это отразится на недорогих сортах, и в этой области подорожание может случиться до 35 процентов. Это произойдет из-за того, что в прошлом году урожай в Европе совсем не благоприятствовал выращиванию винограда. Так, на это повлияли весенние заморозки, а также засуха и зной летом.

Изготовители вина сообщают, что собрали намного меньше урожая, чем планировали. Кто-то претерпел убытки до 50 процентов. Исходя из этого поставщикам придется поднимать цены.