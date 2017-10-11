В России намерены снять ограничения по зарубежным счетам граждан. С таким предложением выступило руководство Минфина на Гайдаровском форуме.

В России занялись проработкой финансовых проектов, которые могли бы оказать поддержку бюджету страны. Так руководство министерства финансов РФ настроено продвигать среди своих коллег из других ведомств, связанных с денежным оборотом, свою позицию.

Согласно ей в ближайшие годы необходимо избавиться от требований о репатриации валютной выручки, а также применить отмену на все иные ограничительные меры по движению счетов российских граждан за рубежом.

По словам второго человека в Минфине России Алексея Моисеева, такой момент нельзя упускать и страна к этому уже практически готова. Аналогичные предложения будут вскоре сформулированы в законопроекте и вынесены на обсуждение. В министерстве финансов надеются на общий успех, в чем и выражается оптимизм Моисеева на Гайдаровском форуме.